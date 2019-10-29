Масштабное ДТП в Киеве: автомобиль перевернулся, троллейбусы остановились

Фото dtp.kiev.ua

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Севастопольской площади с участием двух автомобилей, в результате которого было заблокировано движение троллейбусов.

Сообщается, что ДТП произошло около 9 утра. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся.

"ДТП с опрокидыванием в Киеве на Севастопольской площади с участием автомобилей Рено и Опель. Движение троллейбусов заблокировано. На месте патрульная полиция. Предварительно, без пострадавших. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киеве наблюдаются значительные пробки. В частности, стоят три моста столицы.

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Кроме того, в Киеве из-за вандализма отменили рейсы городской электрички.

На данный момент "Киевпасстранс" вместе в мэрией оперативно ищут материальные ресурсы для проведения скорейшего ремонта обворованных электропоездов и восстановления движения по прежнему графику.

Ранее мы сообщали, что в Киеве хотят запустить систему, похожую на берлинскую S-Bahn. Это муниципальная электричка, но, в отличие от нынешней городской, ездить она будет не по кругу, а через всю столицу, аж на окраину.

Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.

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