Масштабное ДТП в Киеве: на Окружной столкнулись четыре автомобиля

Сегодня, 14:26

Движение от Борщаговки до Жулянского путепровода затруднено

Масштабное ДТП в Киеве: на Окружной столкнулись четыре автомобиля

На Окружной дороге в Киеве, недалеко от салона Hyundai, столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что авария произошла возле разворота. В результате масштабного ДТП образовался значительный затор в направлении от Борщаговки до Жулянского путепровода. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Напомним, ранее мы сообщали, что 22 ноября масштабное ДТП произошло на улице Васильковской в Киеве. Тогда Toyota врезалась в несколько автомобилей. Отпавшие запчасти машин валяются на дороге, некоторый авто развернуло.

Кроме того, 26 октября на Набережном шоссе в Киеве в ДТП попали сразу пять автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, включая ребенка. ДТП произошло из-за того, что один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на встречную полосу движения. Из-за аварии на шоссе наблюдался большой затор в обе стороны движения.

Также 25 октября на Соломенке в Киеве столкнулись пять авто. На одном и том же месте произошло сразу два ДТП, в одном участвовал раллийный гонщик. Мужчина после ДТП разнервничался и устроил разборки с полицией.
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Источник:

dtp.kiev.ua

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