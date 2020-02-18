Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Масштабное ДТП в Киеве: "поцеловались" четыре машины

18 февраля, 05:56

Три машины принадлежат разным службам такси

Видео: kiev.informator.ua

17 февраля в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись сразу четыре автомобиля. Три из них принадлежат разным службам такси.

Об этом сообщает Информатор.

Реклама

Авария случилась около полуночи. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора в них влетел мужчина на Audi.

На место прибыли патрульные, которые заподозрили водителя Audi в употреблении алкоголя. Он пожаловался на плохое самочувствие и тест на драгер проходил уже в карете "скорой". По словам правоохранителей, прибор подтвердил их догадки: мужчина был пьян.

В тренде
Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник аварии. Но госпитализации он не потребовал.

Напомним, в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев авария ДТП такси водители

Источник: kiev.informator.ua

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...