Масштабное ДТП в Киеве: "поцеловались" четыре машины

Видео: kiev.informator.ua

17 февраля в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись сразу четыре автомобиля. Три из них принадлежат разным службам такси.

Об этом сообщает Информатор.

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Авария случилась около полуночи. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора в них влетел мужчина на Audi.

На место прибыли патрульные, которые заподозрили водителя Audi в употреблении алкоголя. Он пожаловался на плохое самочувствие и тест на драгер проходил уже в карете "скорой". По словам правоохранителей, прибор подтвердил их догадки: мужчина был пьян.

В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник аварии. Но госпитализации он не потребовал.

Напомним, в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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