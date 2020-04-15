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Масштабные пожары под Чернобылем: спасатели до сих пор тушат очаги тления

15 апреля, 07:54

Тина Наринецкая

Открытого огня сейчас не наблюдается

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели все еще тушат тлеющие пни и древесину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств", – говорится в сообщении.

На данный момент в Чернобыле открытого огня уже не наблюдается. Над тушением очагов тления работают более 500 человек и 124 единицы техники.

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"Из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сброса – 6 т воды)", – добавили в ГСЧС.

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Отметим, что масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения не прекращались 10 дней. Пожары тут случаются ежегодно, но таких масштабов еще не было. В этот раз огонь добрался до Припяти, ЧАЭС и самого Чернобыля.

Ранее сообщалось, чтополиция Киевской области уже установила виновника пожара в Чернобыльской зоне. Как оказалось, мужчина в трех местах поджег мусор и траву, но потом не смог потушить костер.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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