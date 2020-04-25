Масштабные пожары в Чернобыле: что происходит в Зоне отчуждения сейчас

Спасатели до сих пор работают над тушением тлений

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить лесные пожары на территории четырех лесничеств. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 25 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров", – говорится в сообщении.

Тления пеньков, остатков древесины и торфяников тушат на территории четырех лесничеств:

Лубянское лесничество

Паришевское лесничество

Дитятковское лесничество

Денисовецкое лесничество

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Основные усилия спасатели направили на локализацию 2 ячеек: в селе Кривая Гора и селе Рудьки. К тушению огня привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС.

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"К тушению привлечены 1069 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета", – отметили в ГСЧС.

Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода.

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

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