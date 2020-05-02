Масштабные пожары в Чернобыле: что сейчас происходит в Зоне отчуждения

К тушению сейчас привлечены 203 человека

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели до сих пор работают над тушением пожаров, которые вспыхнули тут почти месяц назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сейчас пожары в лесных массивах локализированы, но в торфяниках до сих пор наблюдается тление.

"По состоянию на 7:00 2 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках, пройденных огнем", – рассказали спасатели.

Над тушением огня в зоне отчуждения сейчас работают 203 человека и 64 единицы техники. Из них от ГСЧС – 145 человек личного состава и 34 единицы техники.

Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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