Масштабные пожары в Чернобыле почти потушили: что известно

В лесных массивах до сих пор работают спасатели

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели почти потушили масштабные лесные пожары – пламя уже локализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы", – говорится в сообщении.

В лесных массивах до сих пор работают подразделения спасателей – они тушат отдельные очаги тления пеньков, остатков древесины и торфяников. К тушению огня привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС.

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"К тушению привлечены 590 человек и 150 единиц техники, из них от ГСЧС 487 человек личного состава и 110 единиц техники, в том числе 2 вертолета", – добавили в ГСЧС.

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Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода.

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14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

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