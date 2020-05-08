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Масштабные пожары в Чернобыле тушат больше месяца: что там происходит сейчас

8 мая, 07:57

Тина Наринецкая

В Зоне отчуждения до сих пор работают работники лесных хозяйств

В Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор работают над ликвидацией масштабных лесных пожаров. Тут сейчас тлеют торфяники, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", – говорится в сообщении.

Сейчас к тушению огня привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

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Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию только усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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