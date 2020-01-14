Масштабный потоп в Ocean Plaza: что сейчас происходит на месте аварии

Фото: ГСЧС

В киевском торговом центре Ocean Plaza подтоплений уже нет. Вода сошла самотеком, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение в районе аварии подается по обводным веткам теплосети.

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"От ГСЧС привлекалось 10 чел. о/с и 3 ед. техники", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек.

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"Произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало девять человек, с ожогами, но, по нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", – рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Видео: t.me/K_L_I_V_E

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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