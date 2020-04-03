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Масштабный пожар на Виноградаре: из-за пылающей травы загорелись гаражи (фото и видео)

3 апреля, 23:38

Мила Князьская-Ханова

Пожарные спасали машины, а пламя подобралось к АЗС

В Киеве 3 апреля днем в 14:29 спасателей вызвали на тушение пожара на улице Ивана Выговского, 13 в Подольском районе столицы, сообщает ГСЧС Киева.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, на открытой территории горел травяной настил на площади 1,5 га. Из-за сильного ветра и сухой травы высотой 1,5 м пламя очень быстро распространялось и перекинулось на два гаража, которые находились неподалеку. Также существовала угроза распространения огня на рядом расположенную АЗС.

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В 17:13 пожар на площади 2 га был локализован, а в 17:42 – ликвидирован. К тушению были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава ГСЧС. Также от коммунальных служб задействованы трактор и 4 автомобиля для подвоза воды.

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Пожарным удалось спасти один автомобиль из гаража и не допустить распространения огня на АЗС. Причина возникновения пожара будет выясняться правоохранительными органами.

Напомним, в Броварах 2 апреля произошел масштабный пожар – горел ангар-овощехранилище площадью 700 кв.м. По данным пожарных, овощехранилище загорелась потому, что на помещение склада перекинулся огонь от возгорания травы на площади около 1000 кв. м. На ликвидацию пожара ушло около двух часов.

Также сообщалось о крупном пожаре в помещении Министерства культуры в Киеве.

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спасатели ГСЧС происшествия тушение

Источник: Сегодня

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