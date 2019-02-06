Масштабный пожар на складах возле метро "Лесная": названы причины и виновники

Пожар оценивают как крупнейший за последние годы

Фото: ГУ ГСЧС Киева.

Масштабный пожар на складах возле метро "Лесная": названы причины и виновники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81e/f92/5c581ef92a8d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81e/f92/5c581ef92a8d4.jpg 2019-02-06T19:32:00+02:00 Происшествия Пожар оценивают как крупнейший за последние годы

Масштабный пожар, который произошел недавно в складах на улице Красноткацкой, 69 неподалеку от станции метро "Лесная" – следствие халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения, заявил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Он отметил, что на этих складах уже были пожары, и спасатели неоднократно делали замечания владельцам и ответственным за противопожарную безопасность, но они не выполнили их.

"Это крупнейший пожар в Киеве за последние годы, горело 10,5 тыс. кв. м. Только благодаря героизму работников ГСЧС он не распространилась на все 30 тыс. кв. м (это все складские помещения). Учитывая это, руководство города будет применять жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, это касается потенциально опасных предприятий и предприятий, где ранее уже были выявлены нарушения: через комиссию будем давать поручение на проверки таких предприятий пожарной и техногенной безопасности", – сказал Роман Ткачук.

По его словам, ежегодно комиссия ТЭБ и ЧС утверждает перечень потенциально опасных объектов на территории Киева. На сегодня их 615. В городе есть 29 химически опасных предприятий, находящихся под постоянным контролем техногенной и пожарной инспекций. пожарной инспекцией. Там заключены договоры и соглашения на аварийно-спасательное обслуживание.

"Что касается балансодержателей, владельцев помещений, где уже состоялись проверки и выявлены нарушения, то ГСЧС может подавать соответствующие данные о нарушениях в органы прокуратуры и в суд", – пояснил он.

Напомним, в субботу, 2 февраля, в 11:52 поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию.

Огонь распространялся с огромной силой и напугал жителей Лесного массива.К вечеру пламя охватило территорию более чем 10 тысяч квадратных метров (это сравнимо по площади с футбольным полем). Спасателям удалось вынести из огня до десятка газовых баллонов и отнести на безопасное расстояние, чтобы не взорвались.

Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаро­тушения на складе была, но по неизвестным причинам она не работала.

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