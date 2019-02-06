Масштабный пожар на складах возле метро "Лесная": названы причины и виновники
Пожар оценивают как крупнейший за последние годы
Масштабный пожар, который произошел недавно в складах на улице Красноткацкой, 69 неподалеку от станции метро "Лесная" – следствие халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения, заявил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
Он отметил, что на этих складах уже были пожары, и спасатели неоднократно делали замечания владельцам и ответственным за противопожарную безопасность, но они не выполнили их.
"Это крупнейший пожар в Киеве за последние годы, горело 10,5 тыс. кв. м. Только благодаря героизму работников ГСЧС он не распространилась на все 30 тыс. кв. м (это все складские помещения). Учитывая это, руководство города будет применять жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, это касается потенциально опасных предприятий и предприятий, где ранее уже были выявлены нарушения: через комиссию будем давать поручение на проверки таких предприятий пожарной и техногенной безопасности", – сказал Роман Ткачук.
По его словам, ежегодно комиссия ТЭБ и ЧС утверждает перечень потенциально опасных объектов на территории Киева. На сегодня их 615. В городе есть 29 химически опасных предприятий, находящихся под постоянным контролем техногенной и пожарной инспекций. пожарной инспекцией. Там заключены договоры и соглашения на аварийно-спасательное обслуживание.
"Что касается балансодержателей, владельцев помещений, где уже состоялись проверки и выявлены нарушения, то ГСЧС может подавать соответствующие данные о нарушениях в органы прокуратуры и в суд", – пояснил он.
Напомним, в субботу, 2 февраля, в 11:52 поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию.
Огонь распространялся с огромной силой и напугал жителей Лесного массива.К вечеру пламя охватило территорию более чем 10 тысяч квадратных метров (это сравнимо по площади с футбольным полем). Спасателям удалось вынести из огня до десятка газовых баллонов и отнести на безопасное расстояние, чтобы не взорвались.
Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаротушения на складе была, но по неизвестным причинам она не работала.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный пожар на складах возле метро "Лесная": названы причины и виновники". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Охрана поздно нас вызвала": пожар на складе в Киеве тушили больше суток
Охранники склада несколько часов пытались самостоятельно потушить пламя
Пожар в Киеве на "Лесной": появилось видео с высоты птичьего полета
Огонь тушат уже на протяжении восьми часов