Масштабный пожар на складе в Киеве тушили более пяти часов, пострадал рабочий

В Киеве днем загорелся склад, расположенный на ул. Марко Вовчок, 21. Спасателей на место происшествия вызвали в 10:59, сообщает ГСЧС столицы.

Оказалось, что возгорание возникло в глубине складского помещения – в 120 метрах от входа. По словам пожарных, пылающий склад был утеплен горючими материалами.

"Все правила пожарной безопасности нарушены. Значительно усложняли работу работников ГСЧС отсутствие окон и запасного выхода. Пожарные были вынуждены тратить лишнее время на резку конструкционных элементов здания, чтобы попасть внутрь с других сторон. Кроме того, пришлось пробивать отверстие в кровле для доступа света и отвода дыма", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на складе находилось большое количество разнотипной продукции, которая по правилам должна храниться в обособленных помещениях, но вместо этого помещение разделили лишь сеткой, через которую огонь беспрепятственно распространялся по легковоспламеняющимся, хаотично расположенным товарам.

Несмотря на сложности, в 11:43 пожар на площади 50 кв. м удалось локализовать. Однако, учитывая то, что горел утеплитель между перекрытиями, спасателям потребовалось время для полной ликвидации пожара – его полностью потушили в 16:40.

Во время пожара один из сотрудников получил ожоги рук. Еще до приезда пожарных 35-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший госпитализирован в ожоговый центр.

Всего, с учетом ротации личного состава, к тушению пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек. Для поливания и разборки конструкций на месте еще остаются 4 отделения.

Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, на улице Коноплянской на Минском массиве в Киеве ночью произошел сильный пожар в складских помещениях. На место пожара бойцы ГСЧС прибыли уже в 03:50. Работали более 12 единиц спецтехники. Предварительно выяснилось, что огонь вспыхнул на мебельном складе, после чего пламя перешло на склады с автомобильными маслами.

Ранее, 13 ноября произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда, 2-Д. В высотном доме загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи, огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей.