Масштабный пожар под Киевом: спасатели проводят замеры воздуха
Пожар в Васильковском районе уже ликвидировали
В Киеве проверяют воздух из-за масштабного пожара на птицефабрике, которая находится на юго-западе области, в поселке Зеленый Бор – в 30 км от столицы.
Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха.
Сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будем информировать дополнительно.
При этом в ГСЧС сообщили, что в 13:50 пожар был локализован, а в 14:25 – ликвидирован. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава.
Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный пожар под Киевом: спасатели проводят замеры воздуха". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике: появились фото и видео
Площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров
В Одессе вспыхнул жилой дом: из здания эвакуировали 15 человек
Пламя повредило тамбур на площади 15 "квадратов"