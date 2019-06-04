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Масштабный пожар под Киевом: спасатели проводят замеры воздуха

4 июня, 15:41

Пожар в Васильковском районе уже ликвидировали

Фото: Петр Пантелеев/Facebook
Фото: Петр Пантелеев/Facebook.

В Киеве проверяют воздух из-за масштабного пожара на птицефабрике, которая находится на юго-западе области, в поселке Зеленый Бор – в 30 км от столицы. 

Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха.

Фото: Петр Пантелеев/Facebook
Фото: Петр Пантелеев/Facebook

Фото: Петр Пантелеев/Facebook
Фото: Петр Пантелеев/Facebook

Сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будем информировать дополнительно.

При этом в ГСЧС сообщили, что в 13:50 пожар был локализован, а в 14:25 – ликвидирован. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.


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Тег Киев, пожар, загрязнение, воздух

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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