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Масштабный пожар в центре Киева: из огня спасли мужчину и собаку (фото и видео)

16 марта, 18:55

Мила Князьская-Ханова

Охваченное огнем здание тушили более часа

Спасатели 16 марта днем выезжали на тушение масштабного пожара в центре Киева. Там загорелось здание на улице Олеся Гончара. Изначально сообщалось, что горит здание №30, однако позже оказалось, что возгорание произошло в соседнем отселенном здании №32в.

В ГСЧС Киеве уточнили, что вызов поступил в 11:55. По прибытию пожарные установили, что горит мусор на первом этаже 2-этажной заброшки. Также существовала угроза распространения пламени на крышу здания и на рядом расположенные здания.

В 13:14 бойцы локализовали пожар на площади 100 кв. м и в 13:16 – ликвидировали. Во время тушения пожара огнеборцы спасли из здания мужчину 1976 года рождения и его собаку.

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На месте было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 48 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Отметим, что на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий по улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации. К счастью, после пожара опасных веществ в воздухе не обнаружили.

Ранее,13 марта, на Осокорках под вечер вспыхнул крупный пожар. Горел луг в районе строительства ЖК на Коллекторной улице.

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Киев гончара горел спасли пожарные ГСЧС тушение

Источник: Сегодня

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