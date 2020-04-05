Масштабный пожар в центре Киева: новые подробности

В десять утра воскресенья пожар был потушен

Минувшей ночью масштабный пожар вспыхнул в самом центре Киева, загорелось в кабельном тоннеле, под землей.

Восемьдесят домов остались без связи и электричества. Ночью в центре столицы загорелся подземный коллектор в кабельном тоннеле, который контролирует город. Чтобы пожарные смогли тушить пожар, аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет" несколько часов обесточивали сети. Авария затронула 17 линий, однако энергетики смогли вернуть свет большинству потребителей всего за три часа.

"Оперативный персонал выполнил все необходимые переключения на резервные источники питания наших потребителей для того, чтобы можно было дать доступ персоналу ГСЧС для ликвидации пожара. В настоящее время все потребители запитаны по резервному питанию. Осталось без напряжения два ТП, но мы запитали их от дизель-генератора", – отметил руководитель технического департамента ДТЭК "Киевские электросети" Владимир Толочко.

Глобальной задержки в работе связи тоже удалось избежать. Интернет-сети и другие магистрали передачи данных оперативно переподключили к резервам.

"Завершаются работы по восстановлению доступа в интернет для абонентов частей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов города, который был прекращен в результате пожара в городском коллекторе. Их завершение ожидается до 23 часов сегодня. Связь абонентов других районов не пострадала. Работы по восстановлению услуг телефонии и интернета непосредственно в микрорайоне пожара (Европейская площадь, Бессарабка) будут продолжены завтра. Специалисты ждут возможности доступа в коллектор", – заявил Михаил Шуранов, представитель ОАО "Укртелеком".

По предварительной информации ГСЧС, к возгоранию привело замыкание электропроводов под напряжением 10 тыс. вольт.

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Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет, причины будут выяснять соответствующие службы. Они и должны установить окончательную причину: неисправность сетей, короткое замыкание или поджог. Рассматриваются все версии.

В десять утра воскресенья пожар был потушен. Однако специалисты все еще ликвидируют его последствия.

Ранее в Киеве возник пожар в клинической больнице на бульваре Шевченко, 17, в Шевченковском районе столицы.

А на улице Чернобыльской загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе.

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