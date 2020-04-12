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Масштабный пожар в Чернобыле: пламя до сих пор не потушили

12 апреля, 08:17

Тина Наринецкая

Над тушением огня работают почти три сотни спасателей

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить масштабный пожар – авиация сбросила на пламя уже 250 тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", – говорится в сообщении.

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На данный момент в Чернобыле горит травяной настил и лесная подстилка, но уже отдельными очагами. Пламя тушат 353 человека и 89 единиц техники.

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Видео: Reuters

"Из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов – 250 т воды)", – добавили в ГСЧС.

Отметим, что на данный момент радиационный фон в Киеве и Киевской областинаходится в пределах нормы и не превышает естественных значений.

Также добавим, что убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС уже оцениваются в десятки миллионов гривен.

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