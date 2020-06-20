В историческом центре Киева загорелась высотка: пожарные спасли здание и окружающие дома (фото и видео)

В субботу вечером, 20 июня, в Киеве произошел пожар в многоэтажном здании в историческом центре Киева на улице Богдана Хмельницкого 16-22, недалеко от Оперного театра, музея Литературы Украины, музея естествознания и домов, которые составляют историческую ценность. Горело здание Киевпроекта .

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Как сообщидли в ГСЧС Киева, 20 июня,сообщение о пожаре поступило в 20:21. К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в одном из офисных помещений на 11-этаже 16-этажного здания. Не теряя времени, бойцы приступили к тушению пожара.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 21:10 был локализован, а в 21:17 – ликвидирован.

В результате пожара огнем были уничтожены офисное оборудование, стулья, столы, оргтехника в двух офисах, повреждены еще 2 офиса и общий коридор на 11 этаже.

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"На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", – отметили в ГСЧС.

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14 июня в Киеве произошел пожар на улице Михайловской. В горевшей квартире мужчина не давал спасателям тушить пожар, позднее там нашли тело женщины.

Также мы писали, что в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке. Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123, в Киеве.

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