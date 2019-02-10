Масштабный пожар в Киеве: спасатели сообщили подробности и показали фото

Спасатели рассказали, что было уничтожено огнем и какие повреждения у офисного здания

Масштабный пожар в Киеве: спасатели сообщили подробности и показали фото 2019-02-10T09:52:00+02:00 Происшествия Спасатели рассказали, что было уничтожено огнем и какие повреждения у офисного здания



















Масштабный пожар в центре Киева по улице Казимира Малевича, 86-г, что в Голосеевском районе, потушен. Жертв и пострадавших не оказалось. Об этом сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пожарные по прибытии на место происшествия установили, что возгорание случилось на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

"В 1:10 пожар был локализован, а в 02:05 – ликвидирован. В результате пожара сгорела и повреждена мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м. Во время тушения пожара погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.

Напомним, в прошлую субботу, 2 февраля, около полудня поступил звонок о возгорании в четырехэтажном складском помещении на улице Красноткацкой, 69, где хранились лакокрасочные изделия и стройматериалы. Прибывшие на место пожарные увидели перепуганную охрану складов и пламя, которое стремительно распространялось по зданию. Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных очагах. Полностью потушить пожар им удалось лишь после обеда в воскресенье. К тушению спасатели привлекли 35 единиц техники и 137 человек. Как оказалось, система пожаро­тушения на складе была, но по неизвестным причинам не работала. В итоге масштабный пожар на "Лесной" удалось ликвидировать.

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