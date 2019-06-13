Масштабный пожар в Киеве: в огне сгорели четыре балкона
Пламя могло вспыхнуть из-за окурка
В Киеве за один вечер в жилом доме сгорели четыре балкона- один за другим. Чтобы потушить огонь, приехало аж 27 пожарных, они задействовали пять единиц техники. Балконы выгорели дотла, а спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Предварительная версия причины возгорания – окурок.
По словам очевидцев, около 10 часов вечера за считанные минуты пламя поднялось со второго по пятый этаж. Жители квартиры, с которой начался пожар, теперь разбирают завалы. Кроме балкона, пострадала прилегающая комната. Хозяин предполагает, могло загореться от окурка его сожительницы Юлии.
"Может, она курила, а на балконе у нее белье. Жара, оно сухое, может искра попала, воспламенилось. Я даже не знаю", – рассказал новостям "Сегодня" Михаил Жданов, хозяин квартиры, с которой начался пожар.
Соседи и сам Михаил признаются: Юля любит выпить. Поэтому, вполне вероятно, могла пьяной не погасить окурок. Сама женщина обвинения опровергает.
"Нет, я в этом деле аккуратно. Я если хожу покурить на балкон – то я выкидываю бычок на улицу. Если не докуриваю – затушиваю", – заявляет женщина.
Спасатели, тем временем, говорят: балкон загорелся от стороннего предмета.
"Одна из версий – это окурок. Окончательную причину установит следствие, которое продлится 10 дней", – рассказал Александр Макушенко, пресс-офицер ГСЧС.
Убытки от пожара хозяева квартиры даже не берутся оценивать. Сам Михаил считает, что соседи могут потребовать от него компенсации.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе.
Напомним, на прошлой неделе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный пожар в Киеве: в огне сгорели четыре балкона". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подвиг на пожаре в Одессе: погибшая медсестра спасла из огня 52 человека
Женщина сумела вытащить из горящего здания более 50 человек