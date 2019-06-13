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Масштабный пожар в Киеве: в огне сгорели четыре балкона

13 июня, 20:33

Пламя могло вспыхнуть из-за окурка

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В Киеве за один вечер в жилом доме сгорели четыре балкона- один за другим. Чтобы потушить огонь, приехало аж 27 пожарных, они задействовали пять единиц техники. Балконы выгорели дотла, а спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Предварительная версия причины возгорания – окурок.


По словам очевидцев, около 10 часов вечера за считанные минуты пламя поднялось со второго по пятый этаж. Жители квартиры, с которой начался пожар, теперь разбирают завалы. Кроме балкона, пострадала прилегающая комната. Хозяин предполагает, могло загореться от окурка его сожительницы Юлии.

"Может, она курила, а на балконе у нее белье. Жара, оно сухое, может искра попала, воспламенилось. Я даже не знаю", – рассказал новостям "Сегодня" Михаил Жданов, хозяин квартиры, с которой начался пожар.

Соседи и сам Михаил признаются: Юля любит выпить. Поэтому, вполне вероятно, могла пьяной не погасить окурок. Сама женщина обвинения опровергает.

"Нет, я в этом деле аккуратно. Я если хожу покурить на балкон – то я выкидываю бычок на улицу. Если не докуриваю – затушиваю", – заявляет женщина.

Спасатели, тем временем, говорят: балкон загорелся от стороннего предмета.

"Одна из версий – это окурок. Окончательную причину установит следствие, которое продлится 10 дней", – рассказал Александр Макушенко, пресс-офицер ГСЧС.

Убытки от пожара хозяева квартиры даже не берутся оценивать. Сам Михаил считает, что соседи могут потребовать от него компенсации.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.


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Тег Киев, пожар, спасатели, окурок, балкон, пламя, ГСЧС

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Сегодня

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