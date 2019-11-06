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Работы по устранению крупнейшего прорыва теплотрассы на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева продолжаются. За ночь рабочим удалось вручную раскопать место прорыва.

"При помощи экскаватора сняли только асфальт. Под землей проходит масса других коммуникаций: электрокабеля, телефонная связь, канализация. Раскапывать пришлось осторожно, чтобы не повредить эти коммуникации", – пояснили сайту Сегодня в КП "Киевтеплоэнерго".

По словам чиновников, устранение последствий аварии затянется до пятницы.

"Думаем, что до пятницы уже все закончим. Нам нужно поменять около 40 метров теплотрассы диаметром 700 миллиметров. Прорыв произошел, скорей всего, из-за коррозии металла. Но точная причина будет еще устанавливаться", – добавляют в "Киевтеплоэнерго".

Проезд для автотранспорта на участке от Шота Руставели до Большой Васильковской закрыт. Вдоль прилегающих улиц наблюдаются большие заторы. Особенно на Шота Руставели.

Напомним, ранее руководство КП "Киевтеплоэнерго" обещало, что последствие ЧП ликвидируют до вечера среды.

Подробнее о коммунальном ЧП и его последствиях смотрите в сюжете:

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