Масштабный прорыв трубы у Ocean Plaza: в КГГА назвали причину

Фото: Евгений Опанасенко

В "Киевтеплоэнерго" сайту "Сегодня" сообщили что произошел прорыв на магистральной линии с вытеканием теплоносителя на поверхность. Потоки горячей воды затопили помещения ТРЦ Ocean Plaza .

"Аварийная бригада выехала на место ЧП улицу Антоновича, 176 как только появилась первое сообщение о прорыве. Вытекание горячей воды остановлено. Сейчас на мест откачивают воду. Ее придется откачивать не только в торговом центре, но и по всему периметру возле него", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевтеплоэнерго".

Пока коммунальщики устанавливают причины прорыва и обещают оперативно ликвидировать последствия крупного ЧП. Там пока не могут сказать пострадали ли от кипятка прохожие. Также неизвестен "возраст" трубы, которая дала такую мощную течь.

Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, спасатели вынесли из охваченного паром троллейбуса троих пассажиров и еще четверых из маршрутки, которая провалилась задними колесами в яму с кипятком. "Также наши сотрудники на плечах вынесли из торгового центра шестерых человек. Какие ожоги получили эти люди нам неизвестно. Много посетителей выбирались из помещения самостоятельно. И возможно есть еще пострадавшие, которые не обращались за помощью к медикам", – рассказала сайту "Сегодня" Светлана Водолага, спикер столичной ГСЧС.

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В свою очередь, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с прорывом теплосети магистрального трубопровода возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева перекрыла подачу горячей воды, начата ее откачка, движение транспорта частично ограничено, сообщили в пресс-службе КП.

При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь, сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыву теплосети на ул.Антоновича в Киеве в понедельник вечером.

На вопрос журналистов о количестве пострадавших, чиновник ответил, что с легкими ожогами медицинскую помощь получают девять людей.

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Также Пантелеев подчеркнул, что люди не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к "другому источнику".

Он также уточнил, что "аварийной магистраль не считалась… все проверки перед этим она (магистраль – Ред.) проходила".

Причиной порыва Пантелеев назвал гидравлические испытания.

Напомним, прорыв магистрали произошел напротив ТРЦ Ocean Plaza. Из-за потока горячей воды перекрыли улицу, в яме застряла маршрутка с людьми.

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