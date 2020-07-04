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Массовая драка со стрельбой в Киеве: копы сообщили подробности

4 июля, 13:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия

После массовой драки со стрельбой в центре Киева пострадали три человека, а еще десять были задержаны.

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Об этом сообщили на официальном сайте столичной полиции.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу через несколько минут при были семь экипажей патрульных и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Стражи порядка предварительно установили, что причиной стычки стал конфликт, который перерос в драку.

"В результате один из участников драки вынул оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы", - добавили копы.

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В Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия было доставлено 10 человек. С места инцидента были изъяты стартовый пистолет и гильза.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове случилась резонансная драка – в стычке сошлись около сотни футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. Среди пострадавших оказались и двое копов, которые прибыли на место конфликта. После драки задержали 12 человек, из которых 8 оказались иностранцами.

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Киев драка задержание стрельба пострадавшие массовая драка

Источник: Сегодня

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