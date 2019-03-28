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Массовое ДТП на Бориспольской трассе: разбились более 20 автомобилей

Сегодня, 08:48

К счастью, обошлось без пострадавших, однако участок дороги был на время перекрыт

Фото: Информатор
Массовое ДТП на Бориспольской трассе: разбились более 20 автомобилей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c6b/ca6/5c9c6bca66346.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c6b/ca6/5c9c6bca66346.jpg Происшествия К счастью, обошлось без пострадавших, однако участок дороги был на время перекрыт

Массовое ДТП произошло около полуночи на Бориспольской трассе по направлению в сторону Киева. Там столкнулись более 20 машин, по предварительным данным, из-за гололеда.

Как сообщает "Информатор", более 20 автомобилей столкнулись на трассе за короткий промежуток времени, среди разбитых машин есть как легковушки, так и фуры. При этом несколько машин врезались в отбойник.

Полиция, прибывшая на место инцидента, перекрыла участок трассы от улицы Бориспольской до одноименной станции метро.

К счастью, никто не пострадал, однако обстоятельства ДТП будет устанавливать следствие.

Напомним, что это уже не первая масштабная авария на Бориспольской трассе на этой неделе. На днях там столкнулись сразу девять автомобилей.

Отметим, что накануне в столице разгулялась настоящая метель. Так, в нескольких районах столицы можно было наблюдать снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра. При этом на улице была плюсовая температура, поэтому снег быстро растаял, однако уже к вечеру температура снизилась и на улицах был гололед.

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Тег транспорт, Киев, авария, ДТП, дорога, Бориспольская трасса

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