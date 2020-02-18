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Массовое ДТП в Киеве на бульваре Дружбы народов: подробности

18 февраля, 11:07

Степень опьянения девушки составила 0,74 промилле

/ Фото: Информатор

Столичная полиция сообщила подробности массового ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве, где столкнулись четыре автомобиля.

Согласно данным пресс-службы полиции Киева, девушка-водитель автомобиля Audi не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний – с автомобилем Hyundai.

"По словам участников ДТП, во время столкновения автомобили только начали медленное движение на зеленый сигнал светофора, когда почувствовали мощный удар. У водителя автомобиля Audi были замечены признаки алкогольного опьянения, с согласия освидетельствование на состояние опьянения было проведено на месте, результат – 0,74 ‰", – говорится в сообщении.

Патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по ч.1 ст.126 (Отсутствие у водителя полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем Nissan сбил двух людей.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП бульвар дружбы народов

Источник: Сегодня

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