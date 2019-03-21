Массовое ДТП в Киеве: Toyota пыталась объехать троллейбус и попала под фуру

Водитель легковушки, объезжая троллейбус, выскочил на полосу, где ехал тягач

Фото: Информатор

Массовое ДТП в Киеве: Toyota пыталась объехать троллейбус и попала под фуру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/38e/d93/5c938ed93db7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/38e/d93/5c938ed93db7d.jpg 2019-03-21T15:21:00+02:00 Происшествия Водитель легковушки, объезжая троллейбус, выскочил на полосу, где ехал тягач

В Киеве на Чоколовском бульваре водитель Toyota Avensis пытался объехать троллейбус №21к и угодил под седельный тягач MAN и зацепил Suzuki Grand Vitara.

Как сообщает "Информатор", массовое ДТП произошло днем 21 марта близ остановки общественного транспорта "Улица Питерская". По словам водителя тягача, он ехал во второй полосе движения по бульвару, а перед ним ехал автомобиль Toyota.

Легковушка пыталась объехать остановившийся на остановке троллейбус, но задела его правым крылом и выехала на вторую полосу, где уже ехала фура. Тягач протащил несколько метров Toyota, легковушка в итоге въехала в отбойник и задела Suzuki.

















В результате ДТП, у тягача небольшие повреждения бампера и фары, повреждения также получил и троллейбус.

Авария спровоцировала большую пробку в сторону Севастопольской площади.

Ранее в Патрульной полиции Киевской области сообщили о масштабной аварии, которая произошла около двух часов ночи 21 марта на 45 км автодороги Киев – Харьков. Водитель, управляя Opel Omega, не учел дорожные обстоятельства, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся. Чудом ни водитель, ни пассажиры в аварии не пострадали.

Также мы писали, что в Киевской области в последние дни произошло четыре смертельных ДТП.

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