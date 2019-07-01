Массовое минирование в Харькове: двух киевлян взяли под стражу с залогом в 1,5 млн

Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Фото: Александр Яремчук.

Правоохранители Харьковской области в ходе специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, подозреваемых в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тысяч грн", – сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников противоправной деятельности и их причастности к аналогичным лжеминированиям в других регионах Украины.

Напомним, в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

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