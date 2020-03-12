"Меня взяли на слабо": полиция показала признание "прыгуна" по патрульной машине (видео)

Парень заявил, что устроил «шоу» ради видео для своего блога

Парень в желтом костюме, который на улице Институтской в центре Киева пробежался по автомобилю патрульных, оказался видеоблогером. Ради новых подписчиков юноша запрыгнул на крышу полицейского автомобиля, но убежать от копов не смог, рассказали в Патрульной полиции.

Пробегая по Майдану Независимости, парень поскользнулся и упал. Его сразу задержали преследовавшие его патрульные. По данным копов, парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сначала нарушитель объяснял свой поступок тем, что поспорил с друзьями. "Меня взяли "на слабо", – уверял патрульных молодой человек.

Однако, позже он сообщил, что сделал это, чтобы привлечь внимание к своему каналу в социальной сети. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для квалификации его действий и выяснения всех обстоятельств такого поступка.

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За дерзкую выходку, соответственно предварительной квалификации следователей, юноше грозит наказание согласно ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Правонарушение наказывается штрафом от 8500 до 17000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

За последнее время это уже не первый подобный инцидент. На днях в Оболонском районе на остановке "Богатырская" неизвестный мужчина залез на крышу припаркованного автомобиля и начал перепрыгивать с него на соседние машины. После инцидента хулиган сел в автобус №99 и уехал.

А еще в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах.

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