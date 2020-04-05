Мешал проехать: в Киеве мужчина открыл огонь по мотоциклисту (фото)

В Киеве на Березняках произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции столицы.

После сообщения о том, что возле одного из гаражей на улице Березняковской стрельба и ранен мужчина, по указанному адресу выехали патрульные, следователи и врачи.

Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что мотоцикл одного из них якобы перегородил дорогу, чем мешал проехать.

"В результате автовладелец достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в оппонента, а сам с места преступления уехал. Пострадавшего – 29-летнего местного жителя в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказал начальник отдела Днепровского управления полиции Владимир Кононенко.

Работники полиции установили личность подозреваемого. Это – уроженец Черкасской области, 1974 года рождения, ранее не судимый. При себе мужчина имел зарегистрирован пистолет для отстрела резиновыми пулями, калибр которого совпадает с удаленными с места происшествия гильзами. Его задержали, оружие изъяли и направили на экспертизу.

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Мужчине грозит до семи лет заключения.

Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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