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Мешала спать: в Василькове пьяный отец избил семимесячную малышку

24 февраля, 17:20

Ребенка забрали в больницу с тяжелыми травмами

Ночью в Василькове пьяный местный житель нанес травмы семимесячной дочери. Позже полицейским он объяснил, что младенец своим плачем мешал спать, сообщает ГУ НП Киевской области.

Зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Затем женщина вызвала врачей скорой. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга.

41-летний отец-злоумышленник задержан. Мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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Ранее в Сумах женщина пришла в бар с пятимесячной дочерью и сильно напилась. Горе-мать так увлеклась выпивкой, что за несколько часов ни разу не обратила внимания на ребенка.

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Напомним, недавно в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одному из них – всего восемь месяцев, второму – два года.

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Источник: Сегодня

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