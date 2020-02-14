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Мешали тренироваться: мужчина устроил стрельбу в спортзале Киева

14 февраля, 13:36

Стрелка с травматическим пистолетом разыскивает полиция

Архівне фото: Pixabay

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов, сообщает ГУ НП Киева.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Пострадавшему – 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

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Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.

Ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Также сообщалось о стрельбе на столичной Оболони.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Киев полиция стрельба розыск

Источник: Сегодня

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