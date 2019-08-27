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Месть из-за очереди: в Киеве поймали "минера" ж/д вокзала

27 августа, 15:34

Василий Михальчук

Житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал, из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе

В результате взрыва пострадал один человек

В результате взрыва пострадал один человек / Фото: ГСЧС

Столичные полицейские задержали 30-летнего мужчину, который сообщил о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала.

Пассажиров и персонал эвакуировали, а для обследования территории на место выехали кинологи и взрывотехники. В ходе тщательного осмотра терминала никаких взрывоопасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили. При этом полицейским удалось оперативно вычислить и задержать самого псевдоминера. Им оказался ранее не судимый житель Киевской области.

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Правоохранителям он пояснил, что решил "заминировать" вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к железнодорожной кассе. За такую месть лжеминеру грозит до шести лет лишения свободы.

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Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской . Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины , который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку . Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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Киев вокзал минирование

Источник: Сегодня

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