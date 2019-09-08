Месть за непроданный жетон: в Киеве мужчина "заминировал" станцию метро

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Полиция города Киева задержала 56-летнего мужчину, совершившего анонимный звонок о минировании станции метро "Почайна". Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранителей. Станцию метро из-за этого звонка закрывали и на выход. При этом количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким способом правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании", – сообщили в полиции.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Наказание по этой статье может составлять до шести лет лишения свободы.

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Напомним, это уже не первое "минирование" произошедшее из мести. Так, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку . Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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