Месть за непроданный жетон: в Киеве мужчина "заминировал" станцию метро

Полиция города Киева задержала 56-летнего мужчину, совершившего анонимный звонок о минировании станции метро "Почайна". Об этом сообщает пресс-служба столичных правоохранителей. Станцию метро из-за этого звонка закрывали и на выход. При этом количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз.
"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким способом правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании", – сообщили в полиции.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Наказание по этой статье может составлять до шести лет лишения свободы.
Напомним, это уже не первое "минирование" произошедшее из мести. Так, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.
Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку . Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.
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