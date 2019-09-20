Месть за плохое обслуживание: в Киеве поймали псевдоминера-рецидивиста

Мужчина в 2018 году уже был судим за "минирование" и получил условный срок

/ Фото: Pixabay

В Киеве задержали очередного псевдоминера, который, находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, снова совершил аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Около часа ночи в полицию поступило сообщение о заминировании административного здания в Соломенском районе столицы. Специалисты тщательно обследовали объект: взрывных устройств или веществ не нашли", – говорится в сообщении.

Личность "минера" установили, а сотрудники полка полиции особого назначения №1 задержали 30-летнего злоумышленника в его квартире.

Реклама

Полицейским мужчина признался в содеянном и рассказал, что остался недоволен качеством работы сотрудников учреждения, размещенного в "заминированном" здании. Поэтому решил отомстить им, сообщив о якобы заложенной в здании взрывчатке.

"Примечательно, что задержанный в 2018 году уже был судим за аналогичное преступление. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным полуторагодовалым сроком", – уточнили в полиции.

Сейчас злоумышленнику грозит до восьми лет заключения, его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, это уже не первое "минирование", произошедшее из мести. Так, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама