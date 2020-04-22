Месть за разбитое сердце: в Киеве 20-летняя девушка "заказала" бывшего парня

В Киеве 20-летняя девушка заказала разбойное нападение на бывшего парня. Чтобы отомстить парню, она подговорила двух знакомых, которые напали на 26-летнего киевлянина и жестоко его избили, рассказали в столичной прокуратуре.

Так, вечером 15 января фигурантка выманила потерпевшего из квартиры, а ее знакомые в подъезде напали на него, жестоко избили и, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон.

Правоохранителям удалось установить личности нападавших. К одному из мужчин применена мера пресечения в виде содержания под стражей, девушку же отправили под домашний арест.

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Сейчас обвинительный акт в отношении фигурантов, отправлены в суд. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенный по предварительному сговору группой лиц). За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении еще одного нападающего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напомним, ранее мы писали о драме современных Ромео и Джульетты – 20-летний украинец на заработках в Польше познакомился с 15-летней полячкой, однако ее родители были категорически против таких отношений и молодые люди решили сбежать, чтобы отметить День влюбленных.

Тем временем в Одессе задержали банду разбойников, нападавшую на горожан.

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