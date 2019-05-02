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"Минера" Владимирского собора и синагоги в Киеве отправили в спецлечебницу

2 мая, 21:19

Оказалось, что "телефонный террорист" уже был судим за псевдоминирование

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

"Минеру" Владимирского собора, синагоги и нескольких храмов в Киеве объявили подозрение и избрали мера пресечения в виде содержания в специальной лечебнице, сообщили в прокуратуре столицы.

Так, утром 27 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города.

По результатам осмотра указанных сооружений взрывотехники, пожарные и кинологи ни взрывных устройств, ни взрывчатых и ядовитых веществ, не обнаружили. По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.

Напомним, 2 мая полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.  

"Ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что через несколько минут произойдет взрыв на Центральном железнодорожном вокзале. Специалисты профильных служб сразу выехали на место для проверки. В результате тщательного осмотра помещения вокзала и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено", – говорится в сообщении столичного главка Нацполиции.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на минувшей неделе несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.


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Тег Киев, прокуратура, минирование, псевдоминер

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