"Минирование" Александровской больницы: как возвращают в палаты больных (фото)

После ложного сообщения о минировании корпуса №10 Александровской больницы, пациентов только сейчас, 9 апреля, возвращают в свои палаты.
К этому процессу подключили сотрудников Киевской службы спасения.
Вчера вечером, 8 апреля, сотрудники службы помогали в срочном порядке переносить больных из корпуса №10 в соседний корпус №9. Пока в этом корпусе работали кинологи и взрывотехники.
Сейчас людей возвращают в их палаты – всего с персоналом 114 человек. В корпусе №10 находятся отделения реанимации, терапия, кардиология. Людей везли на колясках и каталках.
"Сейчас бойцы Киевской аварийно-спасательной службы возвращают людей в их палаты – кардиологию и реанимацию. Речь идет о более 70 пациентах, которые провели ночь и утро в соседнем корпусе №9", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.
Подробнее об эвакуации из Александровской больницы смотрите в сюжете:
Напомним, что в Александровской больнице лежат инфицированные коронавирусом киевляне.
Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.
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