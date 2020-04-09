"Минирование" Александровской больницы: как возвращают в палаты больных (фото)

К процессу возвращения людей в палаты подключили сотрудников Киевской службы спасения

После ложного сообщения о минировании корпуса №10 Александровской больницы, пациентов только сейчас, 9 апреля, возвращают в свои палаты.

К этому процессу подключили сотрудников Киевской службы спасения.

Вчера вечером, 8 апреля, сотрудники службы помогали в срочном порядке переносить больных из корпуса №10 в соседний корпус №9. Пока в этом корпусе работали кинологи и взрывотехники.

Сейчас людей возвращают в их палаты – всего с персоналом 114 человек. В корпусе №10 находятся отделения реанимации, терапия, кардиология. Людей везли на колясках и каталках.

"Сейчас бойцы Киевской аварийно-спасательной службы возвращают людей в их палаты – кардиологию и реанимацию. Речь идет о более 70 пациентах, которые провели ночь и утро в соседнем корпусе №9", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации. В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Подробнее об эвакуации из Александровской больницы смотрите в сюжете:

Напомним, что в Александровской больнице лежат инфицированные коронавирусом киевляне.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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