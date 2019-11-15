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Мощный пожар на Русановских садах в Киеве: видео с места событий

15 ноября, 14:23

Александр Марущак

Возгоранию присвоена повышенная сложность

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В Днепровском районе Киева произошел пожар повышенной сложности. Возгорание случилось днем 15 ноября на улице Евгения Маланюка в районе Русановских садов.

"Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Горит крыша помещения площадью 140 квадратных метров. Что именно загорелось внутри, пока неизвестно", – рассказали сайту "Сегодня" в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Там также отметили, что пока у них нет информации о пострадавших.

На данный момент, по словам сотрудников ГСЧС Киева, пожар удалось локализовать. Собственники склада сообщили, что внутри помещения хранилась мебель. Однако оценить ущерб, который нанес огонь, пока невозможно.

Тушение пожара продолжается. На месте работают 10 единиц техники и 40 спасателей.

Напомним, на этой неделе в украинской столице произошла серия поджогов сети молочных магазинов. В результате одного из поджогов – на Петропавловской Борщаговке – огонь перекинулся на расположенные рядом боксы. В результате ЧП сгорели около 10 торговых точек со всем содержимым. К счастью, при пожарах никто не пострадал.

Кроме того, как уже сообщали "Сегодня", в Киеве снова горел рынок "Юность". Огонь вспыхнул ночью 11 ноября на крыше одного из павильонов и разошелся на 60 квадратных метров. Спасатели взломали дверь павильонов и за час потушили огонь.

Рынок "Юность" один из крупнейших в столице. В прошлый раз он горел в сентябре.

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Киев русановка русановкие сады пожары

Источник: Сегодня

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