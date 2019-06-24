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Мощный пожар на складе секонд-хенда под Киевом: появились подробности ЧП

24 июня, 10:07

Пожарным приходилось разгребать горы тлеющей одежды

Фото: ГСЧС в Киевской области
Фото: ГСЧС в Киевской области.

В ГСЧС Киевской области сообщили подробности масштабного пожара, который произошел накануне, 23 июня, в городе Буча под Киевом.

Как сообщали новости "Сегодня", в воскресенье утром в пригороде столицы загорелся металлический ангар. Черный столб дыма закрывал полнеба.

"О возгорании нам сообщили в 7:41. На место выехали спасатели. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. Пожарным удалось к 9:00 локализовать пламя", — сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

Там добавляют, что в тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Напомним, последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.


Видео: Видео: @sativamarina

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

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Тег пожар, Буча, ГСЧС

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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