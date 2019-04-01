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Пожар под Киевом на складах с военной амуницией: подробности масштабного ЧП

Сегодня, 09:30

В результате пожара частично сгорели 1500 квадратных метров помещения, а также производственное оборудование

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области.
Пожар под Киевом на складах с военной амуницией: подробности масштабного ЧП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ad/b5e/5ca1adb5ec313.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ad/b5e/5ca1adb5ec313.jpg Происшествия В результате пожара частично сгорели 1500 квадратных метров помещения, а также производственное оборудование

В Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. "Сегодня" узнавали все детали ЧП. 

Сообщение о горящем двухэтажном здании на улице Курортной в поселке Ворзель поступило в ГСЧС в 20:05. На место сразу же выехали спасатели. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Фото: ГСЧС Киевской области

Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.

"На помощь приехали пожарные и техника из Ирпеня, Вышгорода, Бородянки, Боярки и Вишневого. Пожарные всю ночь заливали огонь в отдельных его очагах. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя 11 часов, утром в субботу", — рассказали нам в ГСЧС Киевской области.

Так долго тушили пожар из-за огромной площади возгорания, высокой температуры и небольшой прочности здания из металлоконструкций. К тушению было привлечено 13 единиц техники и 60 человек. В результате пожара частично сгорели 1500 квадратных метров помещения, а также производственное оборудование. В ГСЧС Киевской области сообщили об одном пострадавшем работнике склада 1981 года рождения, он отравился угарным газом. Мужчину госпитализировали в Ирпенскую райбольницу, его здоровью ничего не угрожает. К счастью, погибших нет.

На предприятии нам прокомментировали ЧП.

"Полностью выгорел склад, где находились военные каски. Они сделаны из прочного материала, поэтому не пострадали", — рассказал "Сегодня" директор предприятия Юрий Евтушенко.

Руководство предприятия не исключает возможность умышленного поджога имущества. Хотя, по словам рабочих, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в одном из производственных станков.

Фото: ГСЧС Киевской области

На месте пожарища всю ночь работали криминалисты и следственно-оперативная группа Нацполиции, которые изымали вещественные доказательства для установления истинных причин большого огня. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности.

"В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств пожара. Это может занять несколько недель, а то и месяцев", — сообщают в управлении Нацполиции Киевской области. О сумме убытков пока ничего не известно, их подсчитывают.

Смотрите видео мощного пожара на складах:

Напомним, что по данным спасателей, с начала текущего года в Украине произошло почти 16 тыс. пожаров, в результате чего погибли более 600 человек и еще около полутысячи человек были спасены.

Причем только за прошлую неделю (с 18 по 24 марта) в Украине произошло 3 260 пожаров, жертвами которых стали 40 человек.

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Тег пожар, склад, киевская область, ворзель

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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