Мощный пожар под Киевом: склад с экипировкой для ВСУ тушили всю ночь
На ликвидацию пожара на складе "Темп-2000" у спасателей ушло практически 11 часов
Один человек пострадал в результате пожара на частном швейном предприятии "Темп-2000" в поселке городского типа Ворзель в Киевской области, которое занималось пошивом армейского обмундирования.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло в 20:05 в отдельно стоящем двухэтажном производственно-складском помещении.
"В 23.20 пожар был локализован. 30 марта в 06 час. 45 мин. пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 500 м кв. Причина пожара устанавливается", – добавили в ведомстве.
Потерпевшего госпитализировали в больницу.
Отмечается, что к тушению огня были привлечены 58 чел. и 13 единиц спецтехники.
Напомним, что по данным спасателей с начала текущего года в Украине произошло почти 16 тыс. пожаров, в результате чего погибли более 600 человек и еще около полутысячи человек были спасены.
Причем только за прошлую неделю (с 18 по 24 марта) в Украине произошло 3 260 пожаров, жертвами которых стали 40 человек.
Мы также писали о возгорании в помещении Национальной лотереи на центральном рынке Чернигова. По словам очевидцев, огонь охватил одноэтажное здание за считанные минуты и в результате возгорания была уничтожена крыша постройки.
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