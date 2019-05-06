Мощный взрыв под Киевом: умер еще один пострадавший
Двое мужчин остаются в реанимации
Один из троих пострадавших при взрыве в селе Вольное Макаровского района скончался в реанимации больницы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Киевской областной администрации. Напомним, как сообщала "Сегодня", взрыв в частном доме прогремел 5 мая около 4 утра: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. В результате на месте погиб 26-летний мужчина, еще трое – 21, 27 и 38 лет- были госпитализированы.
Самого младшего постаревшего после ЧП увезли в Макаровскую центральную больницу, он был в коме, взрывом были повреждены практически все органы.
"Врачам не удалось его спасти, поскольку травмы и их количество были не совместимы с жизнью", – сообщают в департаменте. Еще двое раненых находятся в Фастовской районной больнице. "Один из них в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", – говорят медики.
Отметим, после взрыва прибывшие на место случившегося полицейские обнаружили и изъяли две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр, а также четыре запала к гранатам.
Ранее сообщалось, что в конце апреля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в автомобиль таксиста. В результате случившегося потерпевший лишился ног.
Мы также писали об инциденте в Полтавской области, в ходе которого работник изолятора временного содержания полиции бросил гранату в пенсионерку.
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