Мощный взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности

Полиция открыла уголовные производства по покушению на убийство и по незаконному обращению с оружием

Фото: Нацполиция

Мощный взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ac/440/5ca5ac440ca95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ac/440/5ca5ac440ca95.jpg 2019-04-04T10:09:00+03:00 Происшествия Полиция открыла уголовные производства по покушению на убийство и по незаконному обращению с оружием

Полиция открыла ряд уголовных производств по взрыву на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе Киева, который произошел в ночь на четверг, 4 апреля.

Ранее мы писали, что на Вильямса взорвался Chevrolet на парковке у одного из магазинов. Рядом с взорвавшейся машиной обнаружили мужчину, по данным СМИ, ему оторвало кисть руки.

В полиции уточнили, что взлетевший на воздух Chevrolet Evanda принадлежит местной жительнице.

Полицией расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев происшествия.

Напомним, накануне сообщалось, что в одной из гостиниц в центре Киева нашли мертвой молодую девушку.

Также в ночь на 3 апреля в центре столицы произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

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