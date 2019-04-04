Мощный взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности
Полиция открыла уголовные производства по покушению на убийство и по незаконному обращению с оружием
Полиция открыла ряд уголовных производств по взрыву на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе Киева, который произошел в ночь на четверг, 4 апреля.
Ранее мы писали, что на Вильямса взорвался Chevrolet на парковке у одного из магазинов. Рядом с взорвавшейся машиной обнаружили мужчину, по данным СМИ, ему оторвало кисть руки.
В полиции уточнили, что взлетевший на воздух Chevrolet Evanda принадлежит местной жительнице.
Полицией расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев происшествия.
Напомним, накануне сообщалось, что в одной из гостиниц в центре Киева нашли мертвой молодую девушку.
Также в ночь на 3 апреля в центре столицы произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Мощный взрыв в Киеве: в полиции сообщили подробности". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Машину разнесло по всей парковке: в Киеве взорвался Chevrolet, пострадал мужчина
Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, он находится под караулом, так как его роль в ЧП пока до конца не ясна
В Киеве грабитель спустил на людей собаку: пострадали три человека
Прибывшие полицейские застрелили агрессивного пса