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"Мой мальчик любил жизнь". Мать убитого полицейскими ребенка рассказала о сыне

4 июня, 09:11

Медики три дня боролись за жизнь Кирилла Тлявова

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com.

Вчера вечером в реанимации киевской больницы №7 умер 5-летний Кирилл, которого ранили выстрелом в голову пьяные полицейские, стрелявшие по бутылкам в Переяславе-Хмельницком. Трагедия произошла 31 мая. Мальчика доставили в Киев, где медики три дня боролись за жизнь Кирилла, сравнивая его ранение с боевым. Пуля вошла глубоко в череп, ее решили не изымать.

"Мне еще не сказали точное время, когда не стало моего сыночка, — рассказала нам рыдая мама мальчика Татьяна Тлявова. — Его осматривают правоохранители, фотографируют, потом позовут меня... Мой мальчик любил жизнь. Любил играться, сидеть в телефоне. Хотел, чтобы мама и папа не ходили на работу, а были с ним дома, играли. Теперь мы остались без него".

Вчера двоим полицейским должны были избрать меру пресечения, но заседание суда перенесли на сегодняшнее утро. В полиции Киевской области "Сегодня" сообщили, что "стрелков" отстранили от несения службы. Один из них лейтенант, служил в водной полиции, второй — в группе реагирования. Дело, по которому проходят копы, переквалифицируют на "умышленное убийство".

В прокуратуре настаивают на аресте полицейских. Генпрокурор Юрий Луценко заявил: "Написал письмо на имя министра внутренних дел с требованием снять ответственного за пьяное дикарство руководителя райотдела полиции". Премьер Владимир Гройсман написал в Facebook: "Винов­ные в смерти мальчика должны быть жестоко наказаны. Никаких оправданий быть не может". Вчера же у здания МВД прошел пикет активистов


Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедия с гибелью 5-летнего мальчика от пули пьяных полицейских должна стать уроком

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Тег убийство, мальчик, переяслав-хмельницкий

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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