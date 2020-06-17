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Мужчина был ранен: в полиции рассказали подробности происшествия в метро Киева

17 июня, 02:59

Елена Вус Елена Вус

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия

Мужчина, из-за которого на некоторое время приостанавливали движение поездов на красной линии киевского метро, был ранен. Полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в тоннеле возле соседней станции "Шулявская".

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 18 часов в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится мужчина с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения. Потом он спрыгнул на пути и убежал в тоннель", - говорится в сообщении.

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Движение поездов сразу прекратили. На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия, а также личность потерпевшего, говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня в Киеве из-за угрозы взрыва останавливалось движение поездов на красной ветке метро. Поезда курсировали от "Академгородка" до "Арсенальной", а также от станции метро "Лесная" к станции "Дарница". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение было полностью перекрыто.

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метро ранение полиция мужчина полицейские

Источник: Сегодня

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