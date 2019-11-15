Мужчина, напавший на беременную женщину в Киеве, получил восемь лет тюрьмы

Разбойник начал душить женщину, и когда она потеряла сознание, украл у нее мобильный телефон

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Днепровский районный суд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы 38-летнего мужчину, который весной этого года напал на женщину на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Обвиняемый на улице подбежал к потерпевшей, схватил ее за шею и начал душить. После чего, продолжая удерживать женщину за шею, злоумышленник оттащил ее к зеленым насаждениям. Там потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, обвиняемый завладел ее мобильным телефоном", – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом (разбой), соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, совершенного лицом, ранее совершавшее разбой).

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Напомним, что в столице женщина зашла в школу и сорвала с шестилетней девочки золотую цепочку.

Ранее в Киеве жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Кроме того, карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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