Мужчина подстрелил грабителя в Киеве: известны новые детали

Злоумышленник получил ранения в руку и ногу, его госпитализировали

Травматический пистолет ПМР

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Стали известны новые подробности стрельбы в частном секторе, которая произошла в Подольском районе Киева, где мужчина обнаружил в доме вора и открыл по нему стрельбу из травматического оружия.

"Злоумышленник проник в частный дом по улице Полковой. Сын хозяина дома заметил злоумышленника на месте совершения преступления и открыл по нему стрельбу из зарегистрированного травматического оружия. Злоумышленник получил ранения в руку и ногу, его госпитализировали", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Там добавляют, что вор успел украсть деньги, кошелек и документы.

"Все это у него было изъято. Вору будет оглашено подозрения по поводу совершенного преступления", – рассказали в полиции.

Ранее в селе Гореничи Киево-Святошинского района произошло необычное происшествие. Злоумышленник пытался ограбить частный дом, но его остановил хозяин. Мужчина стрелял в грабителя, защищая дом и семью. Личность злоумышленника установили. Это 23-летний житель Житомирской области.

Также сообщалось, что в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгамииз машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. К счастью, обошлось без физически пострадавших.

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