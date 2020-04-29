Мужчина сгорел в Daewoo Lanos на столичной Оболони

На столичной Оболони во время тушения пожара в автомобиле обнаружили тело мужчины. По информации столичных пожарных, вызов о пожаре в автомобиле на Оболонском проспекте,18б поступил им в 05:37.

"Возгорание произошло в автомобиле Daewoo Lanos, который был припаркован во дворе дома. К тушению пожара были привлечены две единицы техники и 12 пожарных. Возгорание в автомобиле было локализировано в 05:53, а в 06:06 полностью потушено. Увы, в салоне обнаружено тело мертвого мужчины", – рассказали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания выясняют сотрудники полиции. По одной из версий, у мужчины произошел семейный конфликт и он ночевал в автомобиле, который загорелся.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"Автомобиль принадлежит киевлянину 1971 года рождения. Личность мужчины, которого нашли в сгоревшем автомобиле, устанавливается. Открыто уголовное производство. Также выясняется причина возгорания автомобиля", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района.

Ранее в Киеве за ночь сгорели четыре машины.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто.

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