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Мужчина, стрелявший из автомата в людей на Оболони в Киеве, сам сдался полиции

6 мая, 14:04

Конфликт со стрельбой, как уточнили правоохранители, возник на почве ревности

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Злоумышленник, который накануне вечером на столичной Оболони стрелял в мужчину и ранил его, после чего скрылся с места ЧП, сам сдался правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба главка Нацполиции в Киеве.

"Пострадавший вместе с девушкой и друзьями отдыхали на летней террасе. К ним подошел бывший муж спутницы пострадавшего, и между ними возник словесный конфликт на почве ревности. В разгар ссоры правонарушитель вернулся к своему авто, достал из салона предмет, похожий на автомат, и начал стрелять в мужчину", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Совершив шесть выстрелов, он выбросил оружие, сел в машину и скрылся с места происшествия. Одна из пуль попала в стопу пострадавшему, его госпитализировали и прооперировали. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Известно, что 37-летний пострадавший – киевлянин, а конфликт между мужчинами из-за ревности возникает уже не впервые.

Позднее экипаж патрульной полиции обнаружил машину беглеца. В итоге правонарушитель решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции. Он задержан, известно, что мужчине 45 лет, он является местным жителем, ранее проблем с законом не имел.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

"С места преступления полицейские изъяли вещественные доказательства: предметы, внешне похожие на автомат, гильзы и магазин с патронами к пистолету. Кроме того, при осмотре автомобиля злоумышленника обнаружили и изъяли предметы, похожие на нарезное оружие и боеприпасы. Изъятые вещи направлены на проведение соответствующих экспертиз", - уточнили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное из огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Напомним, что в Барышевке ранее произошла стрельба у кафе на улице Киевский шлях, 46а, жертвой которой стал заместитель начальника местного отделения полиции. Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. При этом убийство полицейского правоохранители связывают с его служебной деятельностью.

Также мы писали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.


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Тег Киев, стрельба, оболонь

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