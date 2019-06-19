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Мужчина, убивший под Киевом бойца АТО, получил 13 лет тюрьмы

19 июня, 13:59

Обвиняемый свою вину на суде не признал

Фото: Александр Яремчук

Вышгородский районный суд приговорил мужчину, убившего бойца АТО, к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Доказано, что 5 декабря 2017 года осужденный вместе с четырьмя товарищами в Вышгороде в своем доме распивали спиртные напитки. Тогда же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве политических мотивов между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Когда конфликт почти был остановлен два человека покинули квартиру злоумышленника и на лестничной клетке ждали у лифта", – говорится в сообщении.

Мужчина, который остался в квартире, взял нож, догнал своих спутников и нанес одному из них несколько ударов в спину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

"В суде обвиняемый свою вину не признал. Однако, его виновность в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств", – резюмировали в прокуратуре.

Приговором суда 35-летний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за умышленное противоправное лишение жизни другого человека.

Напомним, летом прошлого года в курортном городе Бердянск Запорожской области был убит участник боев на Донбассе Виталий Олешко с позывным "Сармат". Убийство было совершено из обреза двуствольного охотничьего ружья во дворе гостиницы, принадлежащей семье погибшего.

Также новости "Сегодня" писали о том, что в Киевской области полицейские раскрыли резонансное убийство бойца АТО в Кагарлыке.

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Тег Киев, убийство, приговор

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Сегодня

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