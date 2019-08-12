Мужчина, укравший из магазина в Киеве женскую обувь, получил более четырех лет тюрьмы

У мужчины уже были несколько судимостей за совершение краж

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Шевченковский районный суд Киева приговорил мужчину, который украл из магазина две пары женской обуви, к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

"Инцидент произошел в марте этого года. Посетитель спрятал две пары женской обуви в свой пакет и собирался покинуть помещение заведения. Однако его действия увидела работница, остановила и вызвала милицию. По прибытию полицейские обнаружили у мужчины товар, который узнала сотрудница магазина. Вещественное доказательство изъяли и вернули администрации, а правонарушителя задержали", – говорится в сообщении.

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Выяснилось, что у мужчины уже были несколько судимостей за совершение краж.

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Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.

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